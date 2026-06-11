大麻、コカイン、ＭＤＭＡを所持したとして麻薬及び向精神薬取締法違反の罪に問われ有罪判決を言い渡された、音楽デュオ「ＤｅｆＴｅｃｈ（デフテック）」のＭｉｃｒｏ（マイクロ）こと西宮佑騎被告が１１日に自身のインスタグラムを更新し、騒動を謝罪した。所属事務所「株式会社２ＶＯＸ」の取締役を辞任して退社したことを報告し、今後は個人事務所を拠点に音楽活動を継続すると伝えた。判決が同日に東京地裁であり、拘禁