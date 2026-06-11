2026年7月23日（木）、キャラ弁作りごっこが楽しめるパズル玩具「おべんとうパズル」シリーズに、人気のハローキティ＆マイメロディが仲間入りします♪パズル遊びをしながらキャラ弁作り⁉ 「おべんとうパズル」とは？「おべんとうパズル」はパズルをしながらキャラ弁作りごっこが楽しめる商品。キャラクターの顔をモチーフにしたご飯と、4つのおかず、計5つのピースを組合せ、お弁当箱につめて遊ぶことができます。手を動か