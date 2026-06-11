雨の日や梅雨の時期になると、体が重だるく感じたり、むくみや腰痛、関節痛が気になったりすることはありませんか？こうした不調は、天気痛のなかでも「湿気タイプ」の特徴のひとつ。湿気の影響を受けやすい人は、体のめぐりを整え、余分な水分をため込まないことが大切です。今回は、「湿気タイプ」の人におすすめのセルフケアを、天気痛研究の第一人者として知られる佐藤純先生に教えていただきました。むくみ・重だるさ・慢性