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アジア株トランプは長期戦見込む、合意なければ「あす徹底的に爆撃」 東京時間14:02現在 香港ハンセン指数 24172.13（-235.83-0.97%） 中国上海総合指数 3964.24（-28.99-0.73%） 台湾加権指数 43040.81（-184.73-0.43%） 韓国総合株価指数 7752.67（+21.85+0.28%） 豪ＡＳＸ２００指数 8659.50（+6.21+0.07%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 73825.50（-157.68-0.21%） アジア株は