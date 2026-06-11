東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 特に目立った経済指標の発表はありませんでした ※要人発言やニュース 【イラン情勢】 米中央軍（CENTCOM）が2日連続でイランを攻撃 イランがホルムズ海峡封鎖、通航試みる船舶に攻撃 トランプ米大統領 イランが合意しなければ、あす「徹底的に爆撃してやる」 イランから爆撃停止求められた、当局者と直接話し合った イラン政府高官 イラン当局者がト