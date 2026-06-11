(C)サンライズ Netflixで配信中のオリジナルアニメーション「機動戦士ガンダム 復讐のレクイエム」のBlu-ray BOX特装限定版が、8月26日に発売される。本編ディスク＋特典ディスク構成で、価格は22,000円。発売・販売元はバンダイナムコフィルムワークス。 ガンダムシリーズ第1作「機動戦士ガンダム」の舞台となる一年戦争中のヨーロッパ戦線に焦点を当てた、全6エピソード(30分×6話)の世界