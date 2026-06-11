タレント・フリーアナウンサーの森香澄（30）が11日、自身のXを更新。涙の絵文字を添えてファンに呼び掛けた。森は「あの、DMで年収と個人情報を送らないでくださいいい」と呼び掛けた。9日には「森香澄 結婚相手年収1000万円理想」という見出しの記事を引用して「どんなネットニュースなの笑笑」と投稿しており、年収などを伝えて求婚するユーザーがいたとみられる。【写真】相手に求める年収も…森香澄の”理想の結婚相手”