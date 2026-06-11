Ｊ１長崎に所属するＦＷ岩崎悠人と、元ＨＫＴ４８の山下エミリーが１１日、それぞれのＳＮＳで結婚したことを報告した。全文は次の通り。「この度、私たち岩崎悠人と山下エミリーは結婚いたしましたことを御報告申し上げます。いつも温かく応援し、支えてくださっている皆さまへこのような御報告ができますことを心より嬉しく思っております。お互いがそれぞれの道に真摯に向き合い、日々努力を重ねる姿に尊敬の気持ちを抱きな