トヨタ自動車は11日、人工知能（AI）を活用したロボットなど次世代技術を研究する拠点を愛知県豊田市に新設すると明らかにした。2027年12月の整備完了を目指す。本社がある豊田市や東富士研究所（静岡県裾野市）などに分散している研究拠点を集約し、開発スピードを上げる狙いがある。トヨタによると、延べ床面積は約2万6千平方メートル。次世代技術の開発を手がける社内組織「未来創生センター」の新拠点とする。22年に閉館し