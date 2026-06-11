◇第75全日本大学野球選手権記念大会第4日準々決勝日体大1―11慶大（2026年6月11日神宮）力は五分五分とみられた試合は慶大の一方的な展開となり、日体大は6回コールドで敗れた。1回、先発の西平晴人（4年＝近大付）が緊張からか制球が甘く4安打を集中されて3失点。2回から馬場拓海（同＝福大大濠）をマウンドに送るも2本塁打を浴び流れを取り戻せなかった。古城隆利監督は「こんな試合をしに来たんじゃないんだけど