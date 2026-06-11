MEGUMIがBarのママに扮し、豪華なお客様とお酒を片手に恋愛や美容、仕事などここだけの話を語り合うトーク番組『MEGUMIママのいるBar』。6月8日（月）の放送では、MEGUMIが見取り図・リリー＆さらば青春の光・東ブクロと恋愛トークを展開。自身の恋愛アプローチ法について語った。【映像】MEGUMIと“モテ芸人”たちの口説きテクニック番組の前半では、“モテ芸人”としてリリーと東ブクロが登場し、自身の“口説きテクニック”につ