6月11日、富山グラウジーズは田中晴瑛と、2026－27シーズンにおける選手契約に基本合意したことを発表した。なお選手契約の締結はメディカルチェック・諸手続き等の終了後に再度発表される。 23歳の田中は千葉県出身で、178センチ76キロのポイントガード。2024－25シーズンに特別指定選手として富山に加入すると、今シーズンは21試合のスターター出場を含む計49試