ココナラが後場動意づき、前日に比べ７％超上昇する場面があった。同社はきょう午後２時ごろ、チャットＧＰＴ上からココナラを利用できるアプリ「ココナラｆｏｒＣｈａｔＧＰＴ」の提供を開始したと発表。これが株価を刺激したようだ。 この対応は役務提供プラットフォーム業界として日本初の取り組み。今後、提案精度の更なる向上に加え、見積もりや相談など対応機能の拡張を予定しているという。 出所：MINK