「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１１日午後２時現在で、ｊｉｇ．ｊｐが「売り予想数上昇」で１位となっている。 ５月１４日に発表した本決算で、２７年３月期の連結業績予想を営業利益１９億８０００万円（前期比０．２％増）としたが、物足りないとの見方が強い。バチェラーデートやその他新規事業が貢献し、売上高は１６５億円（同１２．８％増）と２ケタ増収を見込むが、人件