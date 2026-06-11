水戸ホーリーホックは11日、樹森大介監督(48)と2026-27シーズンの契約を更新したことを発表した。樹森監督はこれまで水戸のコーチやアルビレックス新潟の監督などを歴任し、今季から水戸の指揮官に就任。チームはJ1百年構想リーグで20チーム中18位だった。続投に際し、クラブ公式サイト上で次のようにコメントしている。「水戸ホーリーホック初となるJ1というカテゴリーで闘った百年構想リーグでは、自分たちのできることを表