栃木シティは11日、今矢直城監督(45)が2026-27シーズンも指揮を執ることが決定したと発表した。今矢監督は過去に横浜F・マリノスの通訳や清水エスパルスのコーチなどを歴任し、2021年11月から栃木Cの指揮官を担当。チームは今季のJ2・J3百年構想リーグで40チーム中29位だった。今矢監督はクラブ公式サイトを通じ、以下のようにコメントしている。「この度、2026/27シーズンも栃木シティで指揮を執らせていただくことになりまし