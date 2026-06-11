「35-150mm F/2-2.8 Di III VXD（Model A058） 株式会社タムロンは6月11日（木）、2月に「2026年春頃」の公開と案内していた一部交換レンズのファームウェアアップデートについて、公開時期を延期すると発表した。 対象となるレンズは「35-150mm F/2-2.8 Di III VXD（Model A058）」のソニーEマウント用と、「28-75mm F/2.8 Di III VXD G2 （Model A063）」のニコンZマウント用。前者は2026年夏頃、後者