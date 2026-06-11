新時代の旗手、スペイン代表FWラミン・ヤマル（バルセロナ）が10日（日本時間11日）、米国のファッションブランド『アメリカン・イーグル・アウトフィッターズ』のグローバルブランドアンバサダーに起用されることが決まった。11日（同12日）に開幕するFIFAワールドカップ2026北中米大会では、注目の的となっている若き至宝。母国にトロフィーを持ち帰る前に、18歳が早くも大仕事を成し遂げた