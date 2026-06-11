V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）の信州ブリリアントアリーズが10日（水）、アウトサイドヒッターの高間来瞳（26）の加入を発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 高間は、筑波大学卒業後の2022年に日立Astemoリヴァーレ（現・Astemoリヴァーレ茨城）に入団。在籍4季目となる今シーズンはチームの副キャプテンを務め、SVリーグ女子のレギュラーシーズンで190