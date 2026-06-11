日本サーフィン連盟は11日、32年ぶりに日本で開催されるアジア大会（9月19日〜10月4日）の日本代表内定選手3人を発表した。【写真で見る】サーフィン日本代表内定選手男子は、五輪2大会連続出場し東京五輪では銀メダルを獲得した五十嵐カノア（28、IMG）、女子は、東京五輪銅メダリストの都筑有夢路（25、日本交通）、そして3月に高校を卒業したばかりの18歳、池田美来（K’s project）が選ばれた。この日、会見に出席し会場を沸か