女優の木村多江（55）が11日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。テレビで話すのは初めてという18歳の長女について語った。子供について話すのは初めてという木村は「いるっていうのは隠してなかったんですけど、子供を守るっていうこともあって話さなかった」と説明。同番組では、団子を手にした長女の幼少期や、親子で習う日本舞踊での着物姿の写真を公開した。その長女は現在、オーストラリ