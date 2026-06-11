次世代半導体企業「ラピダス」の小池社長は、高市首相と面会し、イギリスやイタリアの公的機関と研究開発の覚書を結ぶ見通しとなったことを明らかにしました。ラピダスの小池社長は、高市首相の13日からのイギリス、イタリア訪問に合わせ、両国の公的機関と新しい技術の研究開発についての協力の覚書を結ぶ見通しとなったことを明らかにしました。その上で、次世代半導体について、「2027年の量産をスピード、実行力をもって必ず実