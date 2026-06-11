北九州発祥のうどんチェーン「資さんうどん」が初の海外進出です。大手レストランチェーン「すかいらーく」傘下の「資さんうどん」は来週18日、台湾に海外1号店をオープンします。すかいらーくグループは現在、台湾で「しゃぶ葉」など、あわせて91店舗を展開していて、これまで培ったノウハウを活かすということです。店舗では「台湾限定メニュー」も提供され、今年中に台湾で3店舗の出店を予定しています。「資さんうどん」は現在