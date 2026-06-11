新弟子が通う相撲教習所で相撲甚句の授業を行う春日山親方＝11日、両国国技館大相撲の春日山親方（元関脇勢）が11日、東京・両国国技館内にある新弟子が通う相撲教習所で、相撲甚句の授業の講師を初めて務めた。角界屈指の美声で抜てきされ、相撲甚句の授業が9年ぶりの復活。「伝統文化として甚句は大事だと思っている。絶対に残していかないといけない」と言葉に熱を込めた。相撲甚句は江戸時代から歌い継がれ、勝負の世界に