高市早苗首相、スターマー英首相（ゲッティ＝共同）日英両政府が、洋上風力発電に関する新たな連携の枠組みを設置する方向で調整していることが分かった。高市早苗首相とスターマー首相が14日にロンドンで会談し、合意する。高温ガス炉などの次世代型原発や、フュージョン（核融合）を含むエネルギー分野で協力覚書を交わす見通しだ。複数の政府関係者が11日、明らかにした。両首脳の会談は、今年1月に東京で実施して以来。英