自民党の麻生太郎副総裁は11日、衆院議長や自民党総裁を務めた河野洋平氏の死去を受け、「私自身、長きにわたり大変ご指導をいただいた。心底より感謝申し上げる次第だ。謹んでご冥福をお祈り申し上げる」と述べた。麻生氏は、河野氏の長男・河野太郎衆議院議員も所属する志公会（麻生派）の例会で、「穏和な雰囲気の中に、時折見せられる鋭い眼差しが非常に印象に残っている」と河野氏をしのんだ。志公会（麻生派）は、河野氏が19