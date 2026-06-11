女優の井桁弘恵が、日本テレビ系「沸騰ワード１０」（金曜・午後７時５６分）の番組公式ＳＮＳに登場した。１１日までに更新されたインスタグラムに「＃井桁弘恵ピックルボール日本代表への道」と題した投稿で、井桁、元プロテニス選手でタレントの松岡修造の２人が写ったオフショットが掲載された。「コスパ旅仲間でもあり、元バドミントン部の文元Ｄとダブルスを組んで世界を目指す！最強の助っ人＃松岡修造さんのガチ指