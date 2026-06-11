ビジュアル系ロックバンド「ＤＩＲＥＮＧＲＥＹ」が“ロックバンドの聖地”として知られる目黒鹿鳴館の救済・再始動を目的としたクラウドファンディングに参加している。支援リターン品として出品したコラボＴシャツが９日午後９時に販売され、１分以内に完売したことが１１日、分かった。Ｔシャツは金額が１着２万円。Ｍ〜ＸＸＬサイズの４種類で限定２０着だったが、瞬く間に売り切れた。目黒鹿鳴館は１９８０年にオー