片岡兄弟、モンスターから譲り受けたシューズで快勝ボクシングの大橋ジム興行「フェニックスバトル157」が10日、東京・後楽園ホールで行われた。54キロ契約6回戦ではアマチュア3冠・片岡叶夢（とむ、大橋）がアタッチャイ・プラソエトリ（タイ）に3回2分31秒TKO勝ち。世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）から譲り受けた“お下がり”のシューズで華々しくデビューした。兄・雷斗も同日、2戦目で1回KO勝ち。片