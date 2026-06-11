◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス―ヤクルト（１１日・京セラドーム大阪）オリックス・堀柊那捕手が１軍に合流した。報徳学園から２３年のドラフト４位で入団し、将来の正捕手候補として期待される２０歳。ファーム・リーグでは２１試合に出場し、打率２割９分６厘の成績を残していた。チームは１０日のヤクルト戦（京セラドーム大阪）で３カードぶりに勝ち越し、貯金５のパ３位。捕手陣では森友が上半身のコンデ