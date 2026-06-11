イングランドはコスタリカに3-0で勝利イングランド代表は現地時間6月10日、国際親善試合でコスタリカ代表と対戦し、3-0で勝利を収めた。北中米ワールドカップ（W杯）に向け弾みをつける一戦となったなかで、現地メディアは不安定なアメリカの天候がイングランドに試練を与えたと報じていた。アメリカのフロリダ州オーランドのインター＆コ・スタジアムで行われた一戦。イングランドはMFデクラン・ライスのゴールで先制し、さら