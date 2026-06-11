ガールズグループRed Velvet（レッドベルベット）のスルギのいとこで、ユーチューバーとして活動していたスキジン（本名・カン・スジン）さんの訃報が伝えられた。11日、YouTubeチャンネル「スキジンsukyzin」には、遺族とみられる人物が残した訃報コメントが掲載された。投稿者は自身を「スジンの米国在住のいとこの姉」と紹介し、「普段からスジンを大切に思い、応援してくださった多くの方々に突然の悲報をお伝えすることになり