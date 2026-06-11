「憧れの異世界。」をブランドに掲げる長崎県のテーマパークリゾート「ハウステンボス」に、新アトラクション「今際の国のアリス〜イマーシブデスゲーム〜」が開業！これまでも多くの感動や興奮体験をお届けしてきたハウステンボスが、ほかのアトラクションでは味わえない生き残りをかけた “極限状況でのスリル”を新たに届けます。 ハウステンボス「今際の国のアリス 〜イマーシブデスゲーム〜 」開業 画像提供：ハウ