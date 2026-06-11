7人組グループ・WEST.の神山智洋（32）が11日、東京・EX THEATER ARIAKEで行われたSHINKANSEN☆RSP 怪奇骨董音楽劇『アケチコ！〜蒸気の黒ダイヤ、あるいは狂気の島〜』フォトコール及び取材会に登壇。フォトコールでのミスを自ら明かした。【舞台写真】スポットライトを浴び…デュエットシーンを披露した宮野真守＆神山智洋宮野は古田新太と共に舞台に立つことに憧れを抱いていたそうで、「自然体のオーラの中で笑いをかっさ