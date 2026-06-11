YouTuberのカジサック（45）と妻のヨメサック（40）が共同で投稿しているInstagramを更新し、部屋でくつろぐカジサックと愛犬の様子を公開しました。【映像】大豪邸と話題のカジサック家のリビングやバスルーム18歳の長男・冬詩さんから6歳の三女・羽留ちゃんまで、5人の子どもがいるカジサック家。2025年10月28日にはマイホームが完成したことを報告し、ルームツアー動画でこだわりのバスルームや広々としたリビングルームな