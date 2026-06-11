日本代表のメンターとして、アメリカ・ナッシュビルから日本代表に帯同している南野拓実。自身は昨年12月に負った左ひざ前十字じん帯断裂の影響により選外となったが、全体練習では選手たちとともにランニングやストレッチをこなし、ボール回しでは球出しに徹しながら声でチームを盛り上げている。森保一監督は「メンタル的なサポートは今、スポーツ界やスポーツ界以外でも取り入れられています。そういった面も長期の大会では