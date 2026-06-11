イングランド代表は10日、国際親善試合でコスタリカ代表と対戦し、3−0で勝利した。試合後、イングランド代表を率いるトーマス・トゥヘル監督が、イギリスメディア『ITV』にて試合を振り返った。試合は序盤の10分、左サイドをドリブルで切り裂いたFWアンソニー・ゴードン（バルセロナ／イングランド）の折り返しをMFデクラン・ライス（アーセナル）が左足でねじ込み、“スリーライオンズ”が先手を取る。1点をリードして折り返