数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、宝島社トイズの「cher ミニトートバッグキーホルダー」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。「cher ミニトートバッグキーホルダー」が見逃せない！宝島社トイズから2026年6月に発売される「cher ミニ