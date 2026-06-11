7人組グループ・WEST.の神山智洋（32）が11日、東京・EX THEATER ARIAKEで行われたSHINKANSEN☆RSP 怪奇骨董音楽劇『アケチコ！〜蒸気の黒ダイヤ、あるいは狂気の島〜』フォトコール及び取材会に登壇。宮野真守（43）との関係性の変化を語った。【舞台写真】スポットライトを浴び…デュエットシーンを披露した宮野真守＆神山智洋2026年劇団☆新感線46周年興行・夏公演である今作は、同劇団が生バンドの演奏で上演する“Rシリー