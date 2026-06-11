元日向坂46で俳優の渡邉美穂（26）、お笑いコンビ・東京ホテイソンのたける（31）が、NHK Eテレ新番組『真相の館』（毎週土曜後8：30〜8：59）にレギュラー出演することが発表され、11日、同局で発表会見が行われた。【写真】爽やかな夏コーデ！笑顔をみせる渡邉美穂同番組では、“謎解き”をしながらニュースの背景にある『真相』を分かりやすく紹介し、世界をより深く読み解くための基礎知識を届けていく。7月4日からスタ