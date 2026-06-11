ＮＰＢは１１日、１０日にみずほペイペイドームで行われたソフトバンク−阪神戦で退場処分を受けた阪神・藤川球児監督に対し、制裁金１０万円と厳重注意の処分を行ったことを発表した。藤川監督は七回の攻撃で、熊谷が二盗でタッチアウトになったプレーについてリクエストを行使。リプレー検証の結果、判定は覆らなかった。直後にベンチを出て審判団に異議申し立てしたことで退場処分が下された。アグリーメントにはリプレー