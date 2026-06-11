【ピッツバーグ（米ペンシルベニア州）＝帯津智昭】米大リーグは１０日、各地で行われ、ドジャースの大谷翔平は敵地でのパイレーツ戦に先発投手兼１番指名打者（ＤＨ）で出場し、６回２／３を投げて６安打４失点（自責点３）で勝敗はつかなかった。打者としては３試合ぶりの本塁打となる１２号２ランを放って５打数１安打２打点だった。チームは８―９で敗れた。投手として悔しい結果になっても、打者で取り返す。二刀流の大谷