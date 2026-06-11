タレント・関根勤が９日に自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「関根勤チャンネル」を更新。宮川大輔をゲストに招き「【今だから語れる話】宮川大輔がすべらない話で有名な覗きエピソードや吉本印天然素材時代の苦悩などをぶっちゃけ！」と題した動画を公開した。宮川は、若手芸人らで組んだユニット・吉本印天然素材の一員だった若手時代を回想。「全員がそのときって派閥みたいなのが強くって。ダウンタウンさんとかの兄さん