強盗などの目的で東京・小金井市の住宅の敷地に侵入したとして、23歳の男が新たに逮捕されました。【写真を見る】東京・小金井市の住宅に侵入か 男（23）を新たに逮捕先月にも新宿区四谷の貴金属買い取り店近くの強盗予備事件で逮捕他にも「トクリュウ」事件関与か住居侵入の疑いで逮捕されたのは、群馬県伊勢崎市の職業不詳・須藤大樹容疑者（23）です。須藤容疑者は先月12日の午後8時すぎ、既に逮捕されている群馬県高