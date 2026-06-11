「高校無償化になったから、授業料は自動的にゼロになる」 そう考えていた人もいるのではないでしょうか。 2026年4月、高等教育等の授業料支援制度の改正によって所得制限が撤廃され、多くの人が授業料の支援を受けられるようになりました。しかし一方で、「申請が必要であることを知らなかった」という声も相次いでいます。 国が支援するこの制度、各自が申請しなければ支給はされません。しかも、学校や自