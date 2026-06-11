毎日の生活に欠かせないスマートフォンですが、近年は充電スピードが速い急速充電を利用する人が増えています。短時間でバッテリーを回復できるため非常に便利ですが、バッテリー寿命に悪影響を及ぼす可能性があります。 バッテリーが劣化すると、数年後に高額な交換費用が発生するだけでなく、端末を買い替える際の下取り価格が数万円単位で下がってしまうこともあります。iPhoneの急速充電