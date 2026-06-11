お笑いコンビ・マシンガンズの滝沢秀一が１１日、「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。アルミ缶再利用の重要性を訴えた。ごみ清掃員としても活動している滝沢は、アルミ缶リサイクル協会の啓発ポスターを添付した上で「時折、アルミ缶を分別せずに可燃ごみの中に入れている方がいますが、焼却炉に入ってしまうと資源として再生できません」と指摘。その上で「日本には原料のボーキサイトがないので、資源として再利用したいので、