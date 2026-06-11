【モデルプレス＝2026/06/11】歌手・俳優の中島健人のスタッフ公式X（旧Twitter）が6月9日更新された。俳優の鈴木福との2ショットを披露し、話題となっている。【写真】32歳STARTOイケメン「ラーメン食べる姿も格好良い」21歳子役出身俳優と“変装なし”で福岡ラーメン堪能◆中島健人、鈴木福とのラーメンショット公開中島は「福くんとラーメン by本人」とつづり、中島が主演を務めるNHKドラマ「コンビニ兄弟 テンダネス門司港こが