【モデルプレス＝2026/06/11】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた村谷はるなが、6月10日までに自身のTikTokを更新。エフェクトで金髪になった姿を公開した。【写真】「今日好き」20歳美女「雰囲気すごく変わる」金髪姿◆村谷はるな、エフェクトで金髪に村谷は「茶髪しかしたことないからハイトーンやってみたいなー」とコメント。話題のエフェクトで金髪