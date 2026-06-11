U-KISS出身のイライ（35）が、再婚を発表した。6月11日、イライは自身のSNSに、婚約者と撮影したウエディングフォトとともに英語でつづった長文のメッセージを投稿した。【写真】キムタクと共演のU-KISSメンバーイライは「この6年間は、人生で最も苦しく、同時に大きな変化を経験した時間だった。数え切れないほどの試練や貴重な学び、そして成長があり、人生を違った視点で見つめるきっかけとなった」と振り返った。続けて、「そ